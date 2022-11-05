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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 75 тисяч

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 75 тисяч

Київ • УНН

 • 254245 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб, 2758 танків, 260 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 75 440 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2758 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21),
  • артилерійських систем – 1776 (+4),
  • РСЗВ – 391 (+0),
  • засобів ППО ‒ 202 (+1),
  • літаків – 277 (+0),
  • гелікоптерів – 260 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 155 (+0).

"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ знищили два вертольоти Ка-52, дві ракети, 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські Національні Новини

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