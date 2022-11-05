Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 75 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб, 2758 танків, 260 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 75 440 (+600) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2758 (+8),
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- бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21),
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- артилерійських систем – 1776 (+4),
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- РСЗВ – 391 (+0),
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- засобів ППО ‒ 202 (+1),
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- літаків – 277 (+0),
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- гелікоптерів – 260 (+2),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+2),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10),
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- спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
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"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
ЗСУ знищили два вертольоти Ка-52, дві ракети, 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.