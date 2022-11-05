Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 75 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 75 440 (+600) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2758 (+8),



бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21),



артилерійських систем – 1776 (+4),



РСЗВ – 391 (+0),



засобів ППО ‒ 202 (+1),



літаків – 277 (+0),



гелікоптерів – 260 (+2),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),



крилатих ракет ‒ 399 (+2),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10),



спеціальної техніки ‒ 155 (+0).



"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ знищили два вертольоти Ка-52, дві ракети, 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.