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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 7041 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ знищили два вертольоти Ка-52, дві ракети, 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня

ЗСУ знищили два вертольоти Ка-52, дві ракети, 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня

Київ • УНН

 • 263826 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. ЗСУ збили два вертольоти Ка-52, дві крилаті ракети "Калібр", 11 "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

4 листопада, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

У нічний час на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52.

Крім цього, підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"До знищення повітряних цілей залучались сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Дніпропетровській області збили ворожий "Шахед".

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