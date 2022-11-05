У Дніпропетровській області знищили ворожий "Шахед"

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"Ніч проти суботи була гарячою. Вкотре відзначилася наша ППО. Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі", - зазначив він.

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Резніченко додав, що Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.

Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

"На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - повідомив голова ОВА.

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