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В Днепропетровской области уничтожили вражеский "Шахед"

Киев • УНН

 • 223881 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Днепропетровской области сбили вражеский "Шахед". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Ночь на субботу была горячей. В очередной раз отличилась наша ПВО. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили еще один вражеский "Шахед". Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе", - отметил он.

Детали

Резниченко добавил, что Никопольщину россияне снова накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Стреляли с временно оккупированного Энергодара по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской.

Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил почти 40 снарядов.

Начались два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили. Изуродованы с полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.

"К счастью, везде обошлось без погибших и раненых", - сообщил председатель ОВА.

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