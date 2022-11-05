В Днепропетровской области уничтожили вражеский "Шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Днепропетровской области сбили вражеский "Шахед". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Ночь на субботу была горячей. В очередной раз отличилась наша ПВО. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили еще один вражеский "Шахед". Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе", - отметил он.
Детали
Резниченко добавил, что Никопольщину россияне снова накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Стреляли с временно оккупированного Энергодара по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской.
Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил почти 40 снарядов.
Начались два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили. Изуродованы с полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.
"К счастью, везде обошлось без погибших и раненых", - сообщил председатель ОВА.
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