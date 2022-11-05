ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52, две ракеты, 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня

Детали

4 ноября, около 16.00, на южном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.

Кроме этого, подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены одиннадцать дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.

"К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

В Днепропетровской области сбили вражеский "Шахед".