ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52, две ракеты, 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. ВСУ сбили два вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
Детали
4 ноября, около 16.00, на южном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".
В ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.
Кроме этого, подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены одиннадцать дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.
"К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
В Днепропетровской области сбили вражеский "Шахед".