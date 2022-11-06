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пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях рф

пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях рф

Київ • УНН

 • 249469 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Засновник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях рф. Він додав, що центри складатимуться з місцевого населення, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

На думку пригожина, ополчення має складатися з першої лінії, тобто з жителів Курської та Білгородської областей, оскільки вони "як ніхто знають свої території". Фінансувати їхні потреби він пропонує регіональному бізнесу. пригожин зазначив, що пвк "вагнер" також готова виділяти на роботу центрів необхідні кошти.

Цитата

"Якщо ти власник невеликого заводу, в якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві. У цьому випадку, коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни", - йдеться в заяві пресслужби пригожина.

Нагадаємо

За даними британської розвідки, новомобілізовані росіяни, найімовірніше, мають мінімальну підготовку або взагалі не проходять її.

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