пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях рф

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На думку пригожина, ополчення має складатися з першої лінії, тобто з жителів Курської та Білгородської областей, оскільки вони "як ніхто знають свої території". Фінансувати їхні потреби він пропонує регіональному бізнесу. пригожин зазначив, що пвк "вагнер" також готова виділяти на роботу центрів необхідні кошти.

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"Якщо ти власник невеликого заводу, в якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві. У цьому випадку, коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни", - йдеться в заяві пресслужби пригожина.

Нагадаємо

За даними британської розвідки, новомобілізовані росіяни, найімовірніше, мають мінімальну підготовку або взагалі не проходять її.