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Злочини пвк "вагнера" в Малі: росЗМІ опублікували доповідь

Злочини пвк "вагнера" в Малі: росЗМІ опублікували доповідь

Київ • УНН

 • 829221 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Російські ЗМІ опублікували доповідь проєкту All Eyes On Wagner про діяльність найманців пвк "вагнера" в Малі протягом першого року перебування воєнізованого формування в країні. Згідно з доповіддю, російські найманці чинили масові вбивства, зґвалтування, пограбування та напади на мирних жителів, передає УНН.

Деталі

У вересні 2021 року стало відомо, що керівництво Малі на тлі розриву відносин із західними союзниками обговорює можливість угоди з пвк "вагнера". Найманці мали навчати малійських військових і забезпечувати захист високопосадовців. У мзс рф фактично підтвердили угоду, підкресливши, що російська влада не має до неї жодного стосунку. Сам пригожин у травні 2022 року на запит журналістів заперечував присутність вагнерівців на Малі, називаючи "легендою" саме існування військової кампанії. Однак у вересні 2022 року він визнав, що створив пвк у 2014 році.

Після того, як вагнерівці прибули до країни, місцеві жителі звинувачували їх у злочинах, найчастіше за участю місцевих військових. У доповіді наводиться кілька повідомлень та свідоцтв про масові вбивства, позасудові страти, сексуальне насильство, довільні арешти, пограбування та залякування мирних жителів. Загалом, згідно з дослідженням, вагнерівцям приписують понад 370 таких епізодів.

Найчастіше насильство було спрямоване проти представників народу фулані, яких пов'язують із озброєними ісламськими угрупованнями на Малі. Так, серед найвідоміших та задокументованих правозахисниками випадків – масові вбивства жителів Догофрі та Мурі, де на початку 2022 року, за найобережнішими оцінками, загинули понад 330 мирних мешканців.

Ще не менше ніж 300 людей було вбито наприкінці березня під час "контртерористичної" операції у місті Мура, яке контролювали джихадисти. Вранці 27 березня біля міського ринку сталася перестрілка приблизно 30 джихадистів із військовими, які прибули на вертольотах. Внаслідок цього загинули кілька ісламістів, мирних жителів і щонайменше двоє іноземних солдатів. Припускають, що це були російські найманці. Після цього, як стверджують очевидці, військові в пошуках противників, які вижили, заблокували виходи з міста, вбиваючи всіх, хто намагався втекти, затримали і допитали сотні мирних жителів, в основному чоловіків. Під час затримання у них відбирали телефони та інші цінності. Потім затриманих поділили на кілька груп та вибірково вбивали. Влада Малі прозвітувала про успішну "контртерористичн" операцію, заявивши, що з 23 по 31 березня було вбито 203 "терориста" і ще 51 людину заарештовано. Про жертв серед цивільних відомство не згадало.

Як йдеться у доповіді, участь вагнерівців у "контртерористичних" операціях влади Малі не призвела до успіху цих операцій. Ба більше, присутність пвк "вагнера" посилила ситуацію з безпекою у країні. У травні ООН повідомляла, що кількість порушень прав людини, скоєних малійськими військовими проти мирних жителів, зросла в 10 разів з кінця 2021 року до першого кварталу 2022 року. За оцінками ACLED, із січня по квітень місцеві військові та пвк "Вагнера" вбили не менше ніж 456 мирних жителів. У жовтні США заявили, що після прибуття російських найманців кількість терактів у Малі тільки зросла: за останні півроку їх стало на 30% більше.

Через конфлікт, який триває, малійці змушені покидати країну. Зокрема, вони їдуть до сусідньої Мавританії. У прикордонних районах країни з січня по вересень 2022 року оселилося понад 15 тисяч громадян Малі.

Нагадаємо

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин заявив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях росії. 

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