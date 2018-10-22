Преступления бывших судей: следователи обнаружили элитную недвижимость, которую покупали за взятки

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Следователи, в рамках расследования уголовных производствах по фактам совершения ряда преступлений как руководством, так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины, обнаружили 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе города Киев. Об этом сообщила пресс-служба Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, передает УНН

"Следователями управления специальных расследований продолжается досудебное расследование по уголовных производствах по фактам совершения ряда преступлений как руководством, так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины на протяжении 2010-2014 годов, а также принимаются меры для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ГПУ, 2 октября на основании собранных доказательств сообщили о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины. Его подозревают в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц. По мнению следователей, группировка систематически получала неправомерную выгоду, незаконное обогащение, завладевала государственным и иным имуществом, в том числе путем вынесения судьями хозяйственных судов неправосудных решений, в том числе в результате вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также легализации указанных доходов, фактически полученных преступным путем и тому подобное.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Кроме того, 15 октября совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности этой преступной организации. Указанное лицо в настоящее время является адвокатом - он подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов и дальнейшем управлении таким имуществом.

Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины, и 18 октября решением следственного судьи ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 млн гривен.

При этом ведомство сообщило, что следователи обнаружили 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе города Киева. По мнению следователей, такие объекты стали предметами легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации.

На это имущество суд наложил арест с целью обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 июня ГПУ сообщила, что руководство ВХСУ подозревается в совершении преступлений против правосудия, а именно вмешательстве в деятельность судебных органов, незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, вынесении неправосудных решений, а также по фактам - в совершении тяжких и особо тяжких имущественных и коррупционных преступлений в период с 2010 по 2014 годы.

12 октября Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР".

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