Злочини колишніх суддів: слідчі виявили елітну нерухомість, яку купували за хабарі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Слідчі, у рамках розслідування кримінальних провадженнях за фактами вчинення ряду злочинів як керівництвом, так і окремими суддями господарських судів України, виявили 110 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення і паркомісця), розташованих у житловому комплексі “Новопечерські Липки” в центральному районі міста Києва. Про це повідомила прес-служба Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, передає УНН.

“Слідчими управління спеціальних розслідувань продовжується досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення ряду злочинів як керівництвом, так і окремими суддями господарських судів України упродовж 2010-2014 років, а також вживаються заходи для встановлення усіх обставин і осіб, причетних до їх вчинення”, — йдеться у повідомленні відомства.

Як уточнили в ГПУ, 2 жовтня на підставі зібраних доказів повідомили про підозру колишньому голові Вищого господарського суду України. Його підозрюють у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням окремих керівників та суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб. На думку слідчих, угруповання систематично отримувало неправомірну вигоду, незаконне збагачення, заволодівали державним та іншим майном, у тому числі шляхом постановлення суддями господарських судів неправосудних рішень, зокрема і внаслідок втручання в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також легалізації вказаних доходів, що фактично отримані злочинним шляхом тощо.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених низкою статей Кримінального Кодексу України. Наразі його оголошено в розшук.

Крім того, 15 жовтня спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримано одного з підозрюваних у безпосередній участі в діяльності цієї злочинної організації. Зазначена особа на цей час є адвокатом — він підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищезазначених доходів та подальшому управлінні таким майном.
Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, і 18 жовтня рішенням слідчого судді йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4,5 мільйонів гривень.

При цьому відомство повідомило, що слідчі виявили 110 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення і паркомісця), розташованих у житловому комплексі “Новопечерські Липки” в центральному районі міста Києва. На думку слідчих, такі об’єкти стали предметами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вищевказаними членами злочинної організації.
На це майно суд наклав арешт з метою забезпечення можливої конфіскації, цивільних позовів та відшкодування заподіяних збитків. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 8 червня ГПУ повідомила, що керівництво ВГСУ підозрюється у скоєнні злочинів проти правосуддя, а саме втручанні в діяльність судових органів, незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, винесенні неправосудних рішень, а також за фактами — у вчиненні тяжких і особливо тяжких майнових та корупційних злочинів у період з 2010 по 2014 роки.

12 жовтня Служба безпеки України викрила колишнього заступника голови Вищого господарського суду на фінансуванні терористичних організацій “Л/ДНР”.

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