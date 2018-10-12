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Екс-заступника голови Вищого госпсуду викрили на фінансуванні “Л/ДНР”

Екс-заступника голови Вищого госпсуду викрили на фінансуванні “Л/ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила колишнього заступника голови Вищого господарського суду на фінансуванні терористичних організацій “Л/ДНР”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що під час перебування на посаді зловмисник за неправомірну винагороду „впливав“ на винесення необхідних замовникам судових рішень. Для легалізації отриманих коштів суддя через довірених та підставних осіб, зокрема, скуповував бізнес об’єкти та комерційну нерухомість на тимчасово окупованих терористами територіях Донеччини”, — поінформували у відомстві.

Також співробітники спецслужби задокументували той факт, що комерційні структури, підконтрольні колишньому заступнику голови суду, регулярно сплачували податки та збори так званим офіційним відомствам терористів.

“В одному з приміщень, придбаних суддею у Донецьку, було розміщено підрозділ фейкового центробанку “ДНР”, — уточнили у прес-центрі.

Як поінформували у СБУ, під час обшуків у Києві у зловмисника та інших фігурантів, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, які можуть свідчити про причетність зловмисників до здійснення комерційних оборудок на території ОРДЛО і фінансування терористів.

Крім того, співробітники СБУ також вилучили понад двісті десять тисяч доларів США, більш ніж одинадцять тисяч євро та понад двісті тридцять тисяч гривень.

За однією з адрес фігурантів справи оперативники спецслужби виявили й самого колишнього заступника голови Вищого Господарського суду.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму).

Нагадаємо, Співробітники Служби безпеки України затримали на Запоріжжі бойовика терористичної організації “ДНР”, який збирав інформацію про підрозділи Збройних Сил України.

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