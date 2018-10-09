СБУ: завербований РФ бойовик збирав інформацію про підрозділи ЗСУ на Запоріжжі

"Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель у березні 2015 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на "посаді командира танкового розрахунку" він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької області. Згодом бойовик виїхав до РФ, де був завербований представниками російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у 2018 році зловмисник за завданням своїх "кураторів" прибув до Запорізької області. Там він збирав інформацію про переміщення підрозділів Збройних Сил, розташування військових об’єктів, правоохоронних органів та адміністративних будівель. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності зловмисника.



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Правоохоронці затримали бойовика за місцем його проживання в одному із селищ Запоріжжя. Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.



Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області у межах розпочатого кримінального провадження викрили голову адміністрації одного із районів Харкова на співпраці з російськими спецслужбами.