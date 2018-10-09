СБУ: завербованный РФ боевик собирал информацию о подразделениях ВСУ в Запорожской области

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в марте 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности командира танкового расчета" он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области. Впоследствии боевик уехал в РФ, где был завербован представителями российских спецслужб", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектов, правоохранительных органов и административных зданий. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника.



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Правоохранители задержали боевика по месту его проживания в одном из поселков Запорожья. Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.



Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в рамках начатого уголовного производства разоблачили главу администрации одного из районов Харькова на сотрудничестве с российскими спецслужбами.