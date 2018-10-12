Экс-заместителя председателя Высшего хозсуда уличили в финансировании "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области", - сообщили в ведомстве.
Также сотрудники спецслужбы задокументировали тот факт, что коммерческие структуры, подконтрольные бывшему заместителю председателя суда, регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов.
"В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР", - уточнили в пресс-центре.
Как сообщили в СБУ, во время обысков в Киеве у злоумышленника и других фигурантов, правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансирования террористов.
Кроме того, сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен.
По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего суда.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).
Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации "ДНР", который собирал информацию о подразделениях Вооруженных Сил Украины.