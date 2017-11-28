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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13339 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27376 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34843 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34408 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100079 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87658 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124406 просмотра

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Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз" в размере 400 тыс. грн

Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз" в размере 400 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 6375 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" в размере 400 тысяч гривен разделили между собой игроки из Одессы и Николаева. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Они оба правильно спрогнозировали результаты 12 футбольных матчей, определенных программой тиража. На этот раз в программе были поединки пятого тура группового турнира в рамках Лиги Европы.

"Одна из выигрышных ставок в размере 180 гривен была сделана в г.Новая Одесса (Николаевская область) на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Фотосоюз" на улице Ленина, 189. Другую ставку суммой 25 гривен сделал игрок с Одессы в "Лото маркете", который находится по адресу: ул. Новосельского, 22", - сообщили в "М.С.Л.".

В компании напомнили, что лотерея "Спортпрогноз" - единственная спортивная лотерея в Украине со своим собственным джекпотом. Главный приз следующего 774-го тиража составляет 200 000 гривен. Ставки принимаются до 28 ноября, 20:55.

Напомним, с начала 2017 года в лотерее ТОТО "Спортпрогноз" сорвано уже 25 джекпотов на сумму более 4 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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