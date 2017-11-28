Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз" в размере 400 тыс. грн

Они оба правильно спрогнозировали результаты 12 футбольных матчей, определенных программой тиража. На этот раз в программе были поединки пятого тура группового турнира в рамках Лиги Европы.

"Одна из выигрышных ставок в размере 180 гривен была сделана в г.Новая Одесса (Николаевская область) на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Фотосоюз" на улице Ленина, 189. Другую ставку суммой 25 гривен сделал игрок с Одессы в "Лото маркете", который находится по адресу: ул. Новосельского, 22", - сообщили в "М.С.Л.".

В компании напомнили, что лотерея "Спортпрогноз" - единственная спортивная лотерея в Украине со своим собственным джекпотом. Главный приз следующего 774-го тиража составляет 200 000 гривен. Ставки принимаются до 28 ноября, 20:55.

Напомним, с начала 2017 года в лотерее ТОТО "Спортпрогноз" сорвано уже 25 джекпотов на сумму более 4 млн грн.