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Зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз" розміром у 400 тис. грн

Зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз" розміром у 400 тис. грн

Київ • УНН

 • 6376 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Джекпот лотереї ТОТО "Спортпрогноз" у розмірі 400 тисяч гривень розділили між собою гравці з Одеси та Миколаївщини. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Вони обоє правильно спрогнозували результати 12 футбольних матчів, визначених програмою тиражу. Цього разу в програмі були поєдинки п’ятого туру групового турніру в рамках Ліги Європи.

"Одна з виграшних ставок у розмірі 180 гривень була зроблена у м.Нова Одеса (Миколаївська область) на фірмовому столі "М.С.Л." у магазині "Фотосоюз" на вулиці Леніна, 189. Іншу ставку сумою 25 гривень зробив гравець з м.Одеса у "ЛОТО маркеті", що знаходиться за адресою: вул. Новосельського, 22", - повідомили в "М.С.Л.".

У компанії нагадали, що лотерея "Спортпрогноз" - єдина спортивна лотерея в Україні зі своїм власним джекпотом. Головний приз наступного 774-го тиражу складає 200 000 гривень. Ставки приймаються до 28 листопада, 20:55.

Нагадаємо, з початку 2017 року у лотереї ТОТО "Спортпрогноз" зірвано вже 25 джекпотів на суму понад 4 млн грн.

Українські Національні Новини

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