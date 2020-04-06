Звездный бомбардир Санчес может стать одноклубником Ярмоленко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футболист сборной Чили Алексис Санчес заинтересовал лондонский ФК “Вест Хэм”, сообщает УНН со ссылкой на “FCInterNews”.
Издание утверждает, что боссы “молотобойцев” уже сделали заманчивое предложение английскому “Манчестер Юнайтед” по поводу трансфера игрока.
В последнее время 31-летний вингер, который может выступать на позиции нападающего, на правах аренды защищал цвета миланского “Интера”. В нынешней кампании 13 проведенных игр при одном голе и 2 ассист.
Отметим, что Санчес, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Чили, выигрывал с “Барселоной” и “Арсеналом” чемпионаты Англии, Испании, Кубки стран, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Также добавим, на позиции правого вингера в “Вест Хэме” выступает основной футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.