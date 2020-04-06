Зірковий бомбардир Санчес може стати одноклубником Ярмоленка – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Футболіст збірної Чилі Алексіс Санчес зацікавив лондонський ФК "Вест Хем", повідомляє УНН з посиланням на "FCInterNews".
Видання стверджує, що боси "молотобійців" вже зробили привабливу пропозицію англійському "Манчестер Юнайтед" з приводу трансферу гравця.
Останнім часом 31-річний вінгер, який може виступати на позиції нападника, на правах оренди захищав кольори міланського "Інтера". В нинішній кампанії при 13 проведених іграх він має один гол та 2 асисти.
Зазначимо, що Санчес, який є кращим бомбардиром в історії збірної Чилі, вигравав з "Барселоною" та "Арсеналом" чемпіонати Англії, Іспанії, Кубки країн, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Також додамо, на позиції правого вінгера у "Вест Хемі" виступає основний футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.