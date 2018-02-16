Звезды на Берлинале: на открытие приехали Тильда Суинтон, Билл Мюррей и Уэс Андерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Накануне вечером в Германии стартовал 68-й Берлинский международный кинофестиваль. УНН собрал фото с церемонии открытия.
На красной дорожке собрались известные и талантливые деятели кино, такие как Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Уэс Андерсон.
Также среди звезд на открытии кинофестиваля заметили Брайана Крэнстона, Джеффа Голдблюма, Грету Гервиг, Боба Балабана, Лива Шрайбера, которые сопровождали Уэса Андерсона на представлении анимационной киноленты "Остров собак".
Отметим, на кинофестивале состоится мировая премьера украинского фильма "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк.
В этом году за "Золотого медведя" поборются 19 фильмов. В целом на фестивале планируют показать 24 фильма, пять из которых не являются участниками конкурса.