Зірки на Берлінале: на відкриття приїхали Тільда Суінтон, Біл Мюррей та Вес Андерсон

Так, на червоній доріжці зібрались відомі та талановиті діячі кіно, такі як Тільда Суінтон, Біл Мюррей, Вес Андерсон.

Також серед зірок на відкритті кінофестивалю помітили Браяна Кренстона, Джеффа Голдблюма, Грету Гервіг, Боба Балабана, Ліва Шрайбера, які супроводжували Веса Андерсона на представленні анімаційної кінострічки "Острів собак".

Зазначимо, на кінофестивалі відбудеться світова прем'єра українського фільму "Коли падають дерева" режисера Марисі Нікітюк.

Цього року за "Золотого ведмедя" позмагаються 19 фільмів. В цілому на фестивалі планують показати 24 фільми, п'ять з яких не є учасниками конкурсу.