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Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити" в АПЛ

Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити" в АПЛ

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 • 10619 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В матче предпоследнего тура кампании Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде нанес разгромное фиаско "Уотфорду", передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.

До перерыва Стерлинг оформил дубль в ворота хозяев. Причем второй мяч был забит после того, как нападающий не сумел отличиться с пенальти. После перерыва довершили дело своими голами Фоден и Лапорт — 4:0.

Зинченко вышел на поле на 64 минуте и отыграл матч до конца.

Отметим, что “Манчестер Сити” набрал 78 баллов — 2-е место, “Уотфорд” попал в зону вылета — 34 очка и 18 место.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “горожан” 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

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