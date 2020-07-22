Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті" в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У матчі передостаннього туру кампанії Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді завдав розгромного фіаско "Уотфорду", передає УНН з посиланням на сайт АПЛ.
До перерви Рахім Стерлінг оформив дубль у воротах господарів. Причому другий м’яч був забитий після того, як нападник не зумів відзначитися з пенальті. Після перерви довершили справу своїми голами Фоден і Лапорт — 4:0.
Зінченко вийшов на поле на 64 хвилині та відіграв матч до кінця.
Зазначимо, що “манчестер Сіті” набрав 78 балів — 2-ге місце, “Уотфорд” потрапив до зони вильоту — 34 очки і 18 місце.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “міщан” 25 матчів і відзначився одним забитим м’ячем.