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Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті" в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У матчі передостаннього туру кампанії Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді завдав розгромного фіаско "Уотфорду", передає УНН з посиланням на сайт АПЛ.

До перерви Рахім Стерлінг оформив дубль у воротах господарів. Причому другий м’яч був забитий після того, як нападник не зумів відзначитися з пенальті. Після перерви довершили справу своїми голами Фоден і Лапорт — 4:0.

Зінченко вийшов на поле на 64 хвилині та відіграв матч до кінця.

Зазначимо, що “манчестер Сіті” набрав 78 балів — 2-ге місце, “Уотфорд” потрапив до зони вильоту — 34 очки і 18 місце.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “міщан” 25 матчів і відзначився одним забитим м’ячем.

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