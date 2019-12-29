Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" в матче Премьер-лиги

Табло зафиксировало финальный результат встречи 2:0. Голы забивали Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок.

Имея 41 очко, “горожане” занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ, но к лидеру “Ливерпулю” команде не хватает аж 14 баллов.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел за “Манчестер Сити” 13 матчей.