Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" в матче Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В матче 20-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на своем поле одолел "Шеффилд Юнайтед", информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Табло зафиксировало финальный результат встречи 2:0. Голы забивали Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок.
Имея 41 очко, “горожане” занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ, но к лидеру “Ливерпулю” команде не хватает аж 14 баллов.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел за “Манчестер Сити” 13 матчей.