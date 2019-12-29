Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті" у матчі Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У матчі 20-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на власному полі здолав “Шеффілд Юнайтед”, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Табло зафіксувало фінальний результат зустрічі 2:0. Голи забивали Серхіо Агуеро та Кевін Де Брюйне.
Українець вийшов у стартовому складі й відіграв повний поєдинок.
Маючи 41 очко, “містяни” посідають третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, але до лідера “Ліверпулю” команді не вистачає аж 14 балів.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів за “Манчестер Сіті” 13 матчів.