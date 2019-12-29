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Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті" у матчі Прем'єр-ліги

Київ • УНН

 • 9561 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У матчі 20-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на власному полі здолав “Шеффілд Юнайтед”, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Табло зафіксувало фінальний результат зустрічі 2:0. Голи забивали Серхіо Агуеро та Кевін Де Брюйне.

Українець вийшов у стартовому складі й відіграв повний поєдинок.

Маючи 41 очко, “містяни” посідають третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, але до лідера “Ліверпулю” команді не вистачає аж 14 балів.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів за “Манчестер Сіті” 13 матчів.

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