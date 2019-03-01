Зинченко впервые претендует на звание лучшего игрока месяца в "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. первое марта. УНН. Украинский полузащитник/защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число лучших футболистов месяца английского клуба, информирует УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Действующий чемпион Англии открыл голосование за звание лучшего футболиста по итогам февраля месяца. В тройку претендентов попал и Зинченко.
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Сайт "горожан" отметил, что украинец был одним из лучших на поле в финальном матче за Кубок английской лиги, а также хорошо сыграл против "Челси" и "Эвертона" в АПЛ.
Отметим, что двумя конкурентами Зинченко за престижную награду оказались нападающие Стерлинг и Серхио Агуэро.
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Добавим также, каждый желающий может отдать голос за одного из трех номинантов в микроблоге Twitter "МС".