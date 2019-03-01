Зінченко назвав клуб, в якому хоче продовжити кар'єру

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Футболіст збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розкрив думки стосовно свого майбутнього, інформує УНН з посиланням на клубну прес-службу "городян".

Наш земляк виразив сподівання, що його кар'єра буде продовжуватися в англійському гранді.

"Для мене велика радість виступати в такій команді. І я хочу і далі грати за "Манчестер Сіті". Бажаю бути тут. Неможливо описати атмосферу до матчу, після матчу. Просто неймовірно перебувати в "Сіті", - відзначив Зінченко.

Також українець назвав ім'я партнера по команді, який надає поради футболісту "жовто-блакитної" збірної.

"З ким дружу більше всіх? Складно сказати, спілкуюся з усіма. Але можу виділити Венсана Компані. Кілька разів він залишався зі мною після тренувань і пояснював деякі деталі. Він важливий гравець і дає хороші поради", - додав Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко встановив рекорд усіх часів АПЛ за кількістю перемог без поразок на старті кар'єри турніру. 

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