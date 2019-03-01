Зинченко назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Наш земляк выразил надежду, что его карьера будет продолжаться в английском Гранди.



"Для меня большая радость выступать в такой команде. И я хочу и дальше играть за "Манчестер Сити". Желаю быть здесь. Невозможно описать атмосферу до матча, после матча. Просто невероятно находиться в" Сити ", - отметил Зинченко.



Также украинец назвал партнера по команде, который дает советы футболисту "желто-голубой" сборной.



"С кем дружу больше всех? Сложно сказать, общаюсь со всеми. Но могу выделить Венсана Компани. Несколько раз он оставался со мной после тренировок и объяснял некоторые детали. Он важный игрок и дает хорошие советы", - добавил Зинченко.



Напомним, что Зинченко установил рекорд всех времен АПЛ по количеству побед без поражений на старте карьеры турнира.