Зинченко назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко раскрыл мнения относительно своего будущего, информирует УНН со ссылкой на клубную пресс-службу "горожан".
Наш земляк выразил надежду, что его карьера будет продолжаться в английском Гранди.
"Для меня большая радость выступать в такой команде. И я хочу и дальше играть за "Манчестер Сити". Желаю быть здесь. Невозможно описать атмосферу до матча, после матча. Просто невероятно находиться в" Сити ", - отметил Зинченко.
Также украинец назвал партнера по команде, который дает советы футболисту "желто-голубой" сборной.
"С кем дружу больше всех? Сложно сказать, общаюсь со всеми. Но могу выделить Венсана Компани. Несколько раз он оставался со мной после тренировок и объяснял некоторые детали. Он важный игрок и дает хорошие советы", - добавил Зинченко.
Напомним, что Зинченко установил рекорд всех времен АПЛ по количеству побед без поражений на старте карьеры турнира.