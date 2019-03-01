Зінченко встановив унікальний рекорд АПЛ за кількістю перемог

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Лівий оборонець "Манчестер Сіті" та представника збірної України Олександр Зінченко увійшов у історію Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на Twitter організації.

Наш співвітчизник провів повний поєдинок 28 туру із “Вест Хемом”, який став для нього 13-м в його кар’єрі виступів у чемпіонаті Англії. У всіх 13-ти “Манчестер Сіті” неодмінно перемагав. Українець став першим футболістом в історії АПЛ, кому підкорилося дане досягнення.

Зауважимо, що також український легіонер вже провів 5-ть поєдинків АПЛ у нинішньому сезоні. Даний результат дозволить йому отримати медаль чемпіонату у випадку перемоги клубу в АПЛ.

Як повідомляв УНН, Гвардіола виразив думку стосовно майбутнього Зінченка.

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