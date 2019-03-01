Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ по количеству побед

Наш соотечественник провел полный поединок 28 тура с "Вест Хэмом", который стал для него 13-м в его карьере выступлений в чемпионате Англии. Во всех 13-ти "Манчестер Сити" непременно побеждал. Украинец стал первым футболистом в истории АПЛ, кому покорилось это достижение.

Заметим, что также украинский легионер уже провел 5-ти поединков АПЛ в нынешнем сезоне. Данный результат позволит ему получить медаль чемпионата в случае победы клуба в АПЛ.

Как сообщал УНН, Гвардиола выразил мнение относительно будущего Зинченко.