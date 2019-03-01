Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ по количеству побед
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Левый защитник "Манчестер Сити" и представителя сборной Украины Александр Зинченко вошел в историю Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на Twitter организации.
Наш соотечественник провел полный поединок 28 тура с "Вест Хэмом", который стал для него 13-м в его карьере выступлений в чемпионате Англии. Во всех 13-ти "Манчестер Сити" непременно побеждал. Украинец стал первым футболистом в истории АПЛ, кому покорилось это достижение.
Заметим, что также украинский легионер уже провел 5-ти поединков АПЛ в нынешнем сезоне. Данный результат позволит ему получить медаль чемпионата в случае победы клуба в АПЛ.
Как сообщал УНН, Гвардиола выразил мнение относительно будущего Зинченко.