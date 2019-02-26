Гвардіола висловив надію на продовження кар'єри Зінченка в "Манчестер Сіті"

Іспанець підтвердив факт того, що українець був напрочуд близьким аби змінити клубну прописку минулого літа, але тепер сподівається на довге продовження кар'єри гравця української збірної в стані "МС".

"Він показав мені значущість і цінність того, що значить бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, ні на одному тренуванні, не бачив, щоб він був незадоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!" - наголосив Гвардіола.

В активі Зінченка, який виступає в англійському колективі на позиції лівого оборонця, 16 зіграних поєдинків за сезон при 1 голі і 4 результативних передачах.

Нагадаємо, що на минулому тижні Зінченко у складі "МС" став володарем Кубку футбольної ліги.