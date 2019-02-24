Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" завоювати Кубок англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У фінальному протистоянні за Кубок англійської ліги на стадіоні “Вемблі” лондонський “Челсі” протистояв “Манчестер Сіті”, передає кореспондент УНН.
Агуеро в середині тайму завдав удару якому не вистачило прицільності — над поперечиною. На ще одну спробу Агуеро у другій половині відреагував кіпер Аррсабалага. Але доля трофею вирішувалася в серії після матчевих пенальті.
“Челсі” в позаматчевій лотереї підвів Жоржінью (сейв воротаря) та Давид Луїс (поцілив у стійку) — 4:3 на користь “МС”.
Зазначимо, що наш Олександр Зінченко вийшов на поле у старті та провів у поєдинку усі 120 хвилин (із двома екстра-таймами).
Примітно, що “міщани” виграли другий поспіль Кубок англійської ліги.