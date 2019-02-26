Гвардиола выразил надежду на продолжение карьеры Зинченко в "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Именитый наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее подопечного Александра Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "горожан".
Испанец подтвердил факт того, что украинец был удивительно близким чтобы сменить клубную прописку прошлым летом, но теперь надеется на долительное продолжение карьеры игрока украинской сборной в "МС".
"Он показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти, но я ни разу, ни на одной тренировке, не видел, чтобы он был недоволен. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь!" - отметил Гвардиола.
В активе Зинченко, который выступает в английском коллективе на позиции левого защитника, 16 сыгранных поединков за сезон при 1 голе и 4 результативных передачах.
Напомним, что на прошлой неделе Зинченко в составе "МС" стал обладателем Кубка футбольной лиги.