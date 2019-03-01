Зінченко вперше претендує на звання кращого гравця місяця в "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Український півзахисник/захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до числа кращих футболістів місяця англійського клубу, інформує УНН з посиланням на сайт "міщан".
Чинний чемпіон Англії відкрив голосування за звання кращого футболіста за підсумками лютого місяця. До трійки претендентів потрапив і Зінченко.
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Сайт "містян" відзначив, що українець був одним із кращих на полі в фінальному матчі за Кубок англійської ліги, а також гарно зіграв проти "Челсі" та "Евертона" в АПЛ.
Зауважимо, що двома конкурентами Зінченка за престижну нагороду виявилися нападники Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро.
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Додамо також, кожен бажаючий може віддати голос за одного із трьох номінантів у мікроблозі Twitter "МС".