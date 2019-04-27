Зинченко стал представителем известного немецкого бренда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинский футболист действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити" Александр Зинченко подписал соглашение с компанией "Puma". Об этом игрок заявил с помощью своего "Instagram", передает УНН.
"Рад быть частью Puma", - сказал Зинченко.
В комментариях с официального аккаунта знаменитого бренда ответили: "Добро пожаловать в семью".
Примечательно, что с 1 июля "Puma" также станет официальным техническим спонсором "Манчестер Сити".
Справка УНН: немецкая компания "Puma" была основана в 1948 году. В форме бренда "Puma" выступают такие ведущие клубы, как "Милан", "Боруссия" Дортмунд, "Валенсия", "Марсель".