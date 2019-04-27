Зінченко став представником відомого німецького бренду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Український футболіст чинного чемпіона Англії "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко підписав угоду із компанією "Puma". Про це гравець заявив за допомогою свого "Instagram", передає УНН.
"Радий бути частиною Puma", - сказав Зінченко.
У коментарях з офіційного аккаунта знаменитого бренду відповіли: "Ласкаво просимо в сім'ю".
Примітно, що з 1-го липня "Puma" також стане офіційним технічним спонсором "Манчестер Сіті".
Довідка УНН: німецька компанія "Puma" була заснована в 1948 році. У формі бренду "Puma" виступають такі провідні клуби, як "Мілан", "Борусія" Дортмунд, "Валенсія", "Марсель".