Зинченко провел стартовую игру за "Манчестер Сити" в Международном кубке чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В первой встрече престижных соревнований по футболу — Международного кубка чемпионов, английский “Манчестер Сити” украинского игрока Александра Зинченко противостоял бывшей команде Андрея Ярмоленко — дортмундской “Боруссии”, передает корреспондент УНН.
Первый момент создали немцы. На 12 минуте датчанин Ларсон остановил мяч в чужой штрафной. Далее капитан “шмелей” Марио Гетце нанес острый удар с которым справился кипер Клаудио Браво. Впоследствии антигероем эпизода стал наш Зинченко, который пропустил в штрафную Пулишича и сбил вингера соперников. Арбитр назначил пенальти, реализовал его Гетце.
Под конец тайма англичане ответили своим моментом. Звездный новичок “горожан” Риад Марез нанес точный удар со штрафного. Голкипер Хитцы в прыжке, с трудом отбил игровой снаряд за поле.
Во второй половине на выстрел игрока дортмундцев эффектным сейвом ответил другой вратарь “Манчестера” Джо Харт. Победа “Боруссии” 1:0.
Стоит отметить, что Зинченко вышел в стартовом составе и стал лишь одним из 4-х игроков, которые провели за “горожан” весь поединок без замен.
Добавим, что следующие встречи в турнире обе команды проведут против “Ливерпуля”. “Боруссия” 22-го июля, а “Манчестер Сити” — 26-го.