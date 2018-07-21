Зінченко провів стартову гру за "Манчестер Сіті" у Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У першій зустрічі престижних змагань з футболу — Міжнародного кубку чемпіонів, англійський “Манчестер Сіті” українського гравця Олександра Зінченка протистояв колишній команді Андрія Ярмоленка — дортмундській “Борусії”, передає кореспондент УНН.
Перший момент створили німці. На 12 хвилині данець Ларсон зупинив м’яч у чужій штрафній. Далі капітан “джмелів” Маріо Гьотце завдав гострого удару з яким впорався кіпер Клаудіо Браво. Згодом антигероєм епізоду став наш Зінченко, який пропустив у штрафну Пулішича та збив вінгера суперників. Арбітр призначив пенальті, реалізував його Гьотце.
Під завершення тайму англійці відповіли своїм моментом. Зірковий новачок “городян” Ріад Марез завдав точного удару зі штрафного. Голкіпер Хітц у стрибку, з труднощами відбив ігровий снаряд за поле.
У другій половині на постріл гравця дортмундців ефектним сейвом відповів інший воротар “Манчестера” Джо Харт. Перемога “Борусії” 1:0.
Варто відзначити, що Зінченко вийшов у стартовому складі і став лише одним із 4-х гравців, які провели за “міщан” увесь поєдинок без замін.
Додамо, що наступні зустрічі в турнірі обидві команди проведуть проти “Ліверпуля”. “Борусія” 22-го липня, а “Манчестер Сіті” — 26-го.