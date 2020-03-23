Зинченко прокомментировал премиальные за ЕВРО и назвал Павелко "человеком слова"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В эфире программы "Великий футбол" полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал рекордные премии, которые получили игроки украинской сборной за выход на "Евро-2020", передает УНН.
Отметим, что за выход на "Евро-2020" президент УАФ пообещал игрокам сборной премиальные выплаты. Составили они рекордные для Украины 4 млн долларов.
"Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Вам. Что я могу сказать? Вы - человек слова. Спасибо", - сказал Зинченко в прямом эфире программы, обращаясь к Павелко.
Напомним, как сообщалось в УНН, Павелко заявил о необходимости восстановить и доиграть чемпионат Украины.