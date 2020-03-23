Зінченко прокоментував преміальні за ЄВРО і назвав Павелка "людиною слова"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В ефірі програми "Великий футбол" півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував рекордні премії, які отримали гравці української збірної за вихід на "ЄВРО-2020", передає УНН.
Зазначимо, що за вихід на "ЄВРО-2020" президент УАФ пообіцяв гравцям національної збірної преміальні виплати. Склали вони рекордні для України 4 млн доларів.
"Користуючись нагодою, хочу сказати спасибі Вам. Що я можу сказати? Ви – людина слова. Дякую", - сказав Зінченко у прямому ефірі програми, звертаючись до Павелка.
Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, Павелко заявив про необхідність поновити і дограти чемпіонат України.