Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Стороны заключили соглашение до конца сезона 2023-24 годов.

"Трудно описать, насколько я рад новому соглашению. Этот клуб предоставляет игрокам все, что им нужно для роста и развития. Это честь для меня остаться в клубе еще на 5 лет. Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было замечательно играть в таком историческом сезоне, этого я никогда не забуду. Но теперь я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас еще ждут хорошие времена", - подчеркнул наш земляк.

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Примечательно, что воспитанник донецкого "Шахтера" перешел в "Сити" с "Уфы" летом 2016 года, сразу после того, как сыграл все три групповых матча за Украину на чемпионате Европы.

Добавим, в активе украинца 29 сыгранных поединков за "МС" во всех соревнованиях крайнего сезона и один забитый гол.