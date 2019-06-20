Зінченко підписав новий контракт із "Манчестер Сіті"

Сторони заключили угоду до кінця сезону 2023-24 років.

"Важко описати, наскільки я радий новій угоді. Цей клуб надає гравцям все, що їм потрібно для росту і розвитку. Це честь для мене залишитися в клубі ще на 5 років. Цей сезон показав, що ми створені для успіху. Було чудово грати в такому історичному сезоні, цього я ніколи не забуду. Але тепер я повністю зосереджений на наступних сезонах. Знаю, що нас ще чекають хороші часи", - наголосив наш земляк.

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Примітно, що вихованець донецького "Шахтаря" приєднався до "Сіті" з "Уфи" влітку 2016 року, відразу після того, як зіграв всі три групові матчі за Україну на чемпіонаті Європи.

Додамо, в активі українця 29 зіграних поєдинків за "МС" у всіх змаганнях крайнього сезону та один забитий гол.