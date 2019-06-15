Зінченко увійшов до переліку найдорожчих українських футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Авторитетний ресурс "Transfermarkt" оновив дані футболістів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН.
Вартість українського гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка виросла на 5 млн євро і сягнула 20 млн. У той же час вартість Андрія Ярмоленка із "Вест Хема" не змінилася і також становить 20 млн євро.
Дані футболісти виявилися найдорожчими від України в світі. На третьому місці знаходиться Віктор Циганков – 13 млн євро.
Додамо також, разом з "міщанами" Зінченко став чемпіоном Англії, а також володарем Кубка країни і Кубка англійської ліги.