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Зінченко увійшов до переліку найдорожчих українських футболістів

Київ • УНН

 • 14712 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Авторитетний ресурс "Transfermarkt" оновив дані футболістів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН.

Зінченко увійшов до переліку найдорожчих українських футболістів

Вартість українського гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка виросла на 5 млн євро і сягнула 20 млн. У той же час вартість Андрія Ярмоленка із "Вест Хема" не змінилася і також становить 20 млн євро.

Дані футболісти виявилися найдорожчими від України в світі. На третьому місці знаходиться Віктор Циганков – 13 млн євро.

Додамо також, разом з "міщанами" Зінченко став чемпіоном Англії, а також володарем Кубка країни і Кубка англійської ліги.

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