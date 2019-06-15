Зинченко вошел в перечень самых дорогих украинских футболистов

Стоимость украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко выросла на 5 млн евро и составила 20 млн. В то же время стоимость Андрея Ярмоленко с "Вест Хэма" не изменилась и также составляет 20 млн евро.

Данные футболисты оказались самыми дорогими от Украины в мире. На третьем месте находится Виктор Цыганков - 13 млн евро.

Добавим также, вместе с "горожанами" Зинченко стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка страны и Кубка английской лиги.