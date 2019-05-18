Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" завоювати Кубок Англії та оформити історичний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Український футболіст Олександр Зінченко взяв участь у фіналі Кубку Англії в матчі його "Манчестер Сіті" та "Вотфорда", повідомляє УНН з посиланням на сайт "міщан".
У вирішальній зустрічі клуб з Манчестера завдав нищівної поразки опонентам – 6:0. Хет-трик оформив Стерлінг, по голу додали Давид Сільва, Де Брюйне, Жезус.
Український легіонер провів на полі повний поєдинок.
Примітно, що раніше підопічні Хосепа Гвардіоли виграли Кубок Англійської ліги та чемпіонат країни. Таким чином, "городянам" вдався внутрішній требл – вперше в історії англійських клубів.
Зауважимо, що У 1999 році "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Алекса Фергюсона вигравав три трофеї, перемігши в АПЛ, Кубку Англії та Лізі чемпіонів. "Ліверпуль" Жерара Ульє в 2001 році виграв Кубок Англії і Кубок Ліги, а також завоював Кубок УЄФА.
Також додамо, перемога "МС" допомогла 7-й команді АПЛ "Вулверхемптону" отримати путівку до кваліфікації Ліги Європи.