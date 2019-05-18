Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Кубок Англии и оформить исторический рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в финале Кубка Англии в матче его "Манчестер Сити" и "Уотфорда", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
В решающей встрече клуб из Манчестера нанес поражение оппонентам - 6:0. Хет-трик оформил Стерлинг, по голу добавили Давид Сильва, где Брюйне, Жезус.
Украинский легионер провел на поле полный поединок.
Примечательно, что ранее подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Кубок Английской лиги и чемпионат страны. Таким образом, "горожанам" удался внутренний требл - впервые в истории английских клубов.
Заметим, что в 1999 году "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона выигрывал три трофея, победив в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. "Ливерпуль" Жерара Улье в 2001 году выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также завоевал Кубок УЕФА.
Также добавим, победа "МС" помогла 7-й команде АПЛ "Вулверхэмптон" получить путевку в квалификацию Лиги Европы.