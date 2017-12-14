Зинченко получил оценку в топ-10 игроков в дебютной игре в АПЛ

Авторитетный портал наградил нашего соотечественника за матч с "Суонси" баллом 7,2. Данный показатель вошел в топ-10 из футболистов обеих команд. Зинченко опередил по оценке нескольких партнеров по команде - Фернандиньо (7,1), Отаменди (7,0), Туре (6,6), Гюндогана (6,4), получив одинаковый балл по Стерлингом (7,2).

Кроме того, оценка украинца оказалась больше, чем у любого футболиста "Суонси".

Примечательно, что самую высокую оценку получил автор дубля Давид Сильва - 9,3.

Напомним, что Зинченко дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в игре против "Суонси" (4:0).