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Зінченко отримав оцінку в топ-10 гравців у дебютній грі в АПЛ

Київ • УНН

 • 17103 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко був нагороджений високою оцінкою за підсумком дебютної гри в Англійській Прем'єр-лізі, передає УНН з посиланням на Who Scored.

Авторитетний портал нагородив нашого співвітчизника за матч із "Суонсі" балом 7,2. Даний показник увійшов до топ-10 з футболістів обох команд. Зінченко випередив за оцінкою кількох партнерів по команді – Фернандіньо (7,1), Отаменді (7,0), Туре (6,6), Гюндогана (6,4), отримавши однаковий бал із Рахімом Стерлінгом (7,2).

Окрім того, оцінка українця виявилася більше, ніж у будь-якого футболіста "Суонсі".

Примітно, що найвищу оцінку отримав автор дублю Давід Сільва – 9,3.

Нагадаємо, що Зінченко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну у грі проти "Суонсі" (4:0).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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