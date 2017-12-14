Зінченко отримав оцінку в топ-10 гравців у дебютній грі в АПЛ

Авторитетний портал нагородив нашого співвітчизника за матч із "Суонсі" балом 7,2. Даний показник увійшов до топ-10 з футболістів обох команд. Зінченко випередив за оцінкою кількох партнерів по команді – Фернандіньо (7,1), Отаменді (7,0), Туре (6,6), Гюндогана (6,4), отримавши однаковий бал із Рахімом Стерлінгом (7,2).

Окрім того, оцінка українця виявилася більше, ніж у будь-якого футболіста "Суонсі".

Примітно, що найвищу оцінку отримав автор дублю Давід Сільва – 9,3.

Нагадаємо, що Зінченко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну у грі проти "Суонсі" (4:0).