Зинченко назвал ответственной и непростой предстоящую игру с Сербией

"Все мы понимаем, что это очень ответственная игра. Уверен, что во Львове мы получим просто бешеную поддержку. Потому и там, и вообще, всюду в Украине любят футбол, тем более, когда играет сборная. Для нас очень важна эта поддержка, поэтому приглашаем всех и каждого быть вместе с нами. Игра полностью будет очень непростая, потому что для сербов она также имеет большое значение. Должны подготовиться качественно, разобрав все их сильные и слабые стороны", - отметил Зинченко.

Отметим, что игра с Сербией пройдет в рамках 3-го тура квалификации 7 июня.

Напомним, что Зинченко в составе "МС" достиг "требл".