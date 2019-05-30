Зінченко назвав відповідальною та непростою майбутню гру із Сербією

“Усі ми розуміємо, що це дуже відповідальна гра. Упевнений, що у Львові ми матимемо просто шалену підтримку. Бо і там, і взагалі, усюди в Україні люблять футбол, тим більше, коли грає збірна. Для нас дуже важлива ця підтримка, тому запрошуємо всіх і кожного бути разом із нами. Гра на сто відсотків буде дуже непроста, бо для сербів вона також має велике значення. Маємо підготуватися якісно, розібравши всі їхні сильні й слабкі сторони”, — наголосив Зінченко.

Відзначимо, що гра із Сербією пройде в рамках 3-го туру кваліфікації 7-го червня.

Нагадаємо, що Зінченко у складі “МС” досягнув “треблу”.