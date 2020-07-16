Зинченко помог "Манчестер Сити" продолжить победную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В 36-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко дома обыграл "Борнмут" со счетом 2:1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш игрок вышел на поле на 77-й минуте встречи при результата 2:0 в пользу манчестерского коллектива голы забивали Давид Сильва, 6 мин и Габрель Жезус, 39 мин). В конце противостояния Брукс сократил отставание “Борнмунта” — 2:1.
Сейчас с 75-ю очками “горожане” получили третий выигрыш подряд и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Заметим, что подняться выше им уже не удастся. “Ливерпуль” досрочно оформил чемпионский титул-2019/2020. “Борнмут” с 31 баллом идет в зоне вылета — 18 ступень.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “МС” 24 поединка и отметился одним забитым мячом.