Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" продовжити переможну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У 36-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка вдома обіграв "Борнмут" із рахунком 2:1. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наш гравець вийшов на поле на 77-й хвилині зустрічі за результату 2:0 на користь манчестерського колективу голи забивали Давид Сільва, 6 хв і Габрель Жезус, 39 хв). Наприкінці протистояння Брукс скоротив відставання “Борнмунта” — 2:1.
Наразі із 75-ма очками “містяни” здобули третій виграш підряд і посідають другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Зауважимо, що піднятися вище їм уже не вдасться. “Ліверпуль” достроково оформив чемпіонський титул-2019/2020. “Борнмут” з 31 балом йде в зоні вильоту — 18 сходинка.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “МС” 24 поєдинки й відзначився одним забитим м’ячем.